Rocca di Papa, la Lega compatta per Simona Baldassarre. Boccali-Calcagni: “Nostro sostegno unitario”

NewTuscia – Il coordinatore della Lega Castelli Romani – Enti Locali, Ivan Boccali, fa quadrato attorno al voto per le prossime europee. Attraverso una dichiarazione congiunta con il responsabile della Lega a Rocca di Papa, Massimiliano Calcagni, sensibilizza il territorio per un voto a favore di Simona Baldassarre.

“Il voto in Europa dimostrerà la forza della Lega in campo locale e nazionale – afferma Boccali – ed il nostro impegno andrà profuso per eleggere persone competenti e capaci, in grado di portare i nostri valori all’interno del Parlamento Europeo. Per questo abbiamo unito le nosre forze a favore di Simona Baldassarre, riferimento importante che saprà rappresentare al meglio le nostre istanze”.

Con Boccali anche Massimiliano Calcagni, responsabile della Lega a Rocca di Papa, ha fatto una scelta di campo ben precisa: “Il territorio faccia un atto univoco per sostenere chi porterà in Europa la nostra identità e aiuterà l’Italia a mantenere alta la sua dignità, proprio come è stato fatto in questi mesi grazie al lavoro di Matteo Salvini. Insieme, possiamo fare quella rivoluzione del buon senso a lungo attesa. Su Rocca di Papa girano voci di persone che starebbero sponsorizzando altre candidature proponendosi abusivamente come rappresentanti della Lega. Questa azione è negativa per la comunità, visti gli accordi presi dal coordinatore locale per il bene di tutta la città. È giusto mettere le cose in chiaro per non generare confusioni: siamo con Simona Baldassarre”.