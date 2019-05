Montalto, al via la XVI Sagra dell’Asparago Verde

NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – Si terrà dal 17 al 19 maggio la XVI Sagra dell’Asparago Verde a Montalto di Castro. L’evento vedrà protagonista il re della Primavera, l’ortaggio più apprezzato dai buongustai che ha alle spalle una storia millenaria. Si inizia con il taglio del nastro venerdì 17 maggio alle ore 17:00 in via Aurelia Tarquinia, alla presenza dell’amministrazione comunale e delle autorità civili e militari. Tre giorni tra spettacoli, musica, cabaret, mostra mercato e intrattenimento per i più piccoli.

Tra le novità di quest’anno l’esibizione del gruppo “La Brincadeira” con i bambini delle scuole di Montalto e Pescia. La street band, di origini spagnole, nei giorni precedenti l’esibizione, terrà degli stage all’interno delle classi dell’Infanzia e della Primaria per poi dare spettacolo lungo il percorso della sagra.

Tante le iniziative in programma durante la tre giorni, volte alla promozione dell’asparago che potrà essere degustato allo stand enogastronomico e nei ristoranti del luogo che per l’occasione proporranno menù e piatti tipici.

Non solo degustazioni: alla sagra il visitatore potrà votare anche l’aiuola più bella, tra quelle esposte lungo il percorso. Non mancheranno inoltre il mega crostino di asparago ed il concorso dedicato alle attività di ristorazione in cui si potranno votare il menù e il piatto migliore. L’evento quest’anno vede inoltre la partecipazione di attività ludico-ricreative con laboratori di ‘orto in cassetta’ e letture tematiche animate per i bambini, oltre ad eventi sportivi, sfilata di moda ed esibizioni delle palestre locali. La sagra, domenica 19 maggio, terminerà con lo spettacolo pirotecnico. Nel percorso della fiera saranno aperti i punti di informazione turistica. L’evento è organizzato dl Comune di Montalto di Castro con la collaborazione delle associazioni locali.