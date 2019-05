L’associazione UniVerso Giovani e la lista Università Dello Studente vicina all’assessore Sberna

NewTuscia – VITERBO – Visti i recenti sviluppi, l’associazione UniVerso Giovani si stringe intorno ad Antonella Sberna, assessore del comune di Viterbo. Inammissibili ci sembrano le minacce e le ingiurie rivolte alla sua persona e addirittura a quella delle sue figlie. Comportamenti del genere sono da stigmatizzare in senso assoluto e, in particolar modo, quando mirano a colpire una persona che, come Sberna, ha sempre lavorato e continua a lavorare assiduamente per la nostra Università e per i suoi studenti.

Associazione “UniVerso Giovani” e i rappresentanti di “Università dello Studente.