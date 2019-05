Giornata sul Sentiero dei Castelli e delle Fiabe a Celleno

NewTuscia – CELLENO – Con il patrocinio del Comune di Celleno, in collaborazione con il Club Alpino Italiano – Sez. di Viterbo e Viterbo Trekking LA VIA DEGLI ARTISTI presenta La “Giornata sul Sentiero dei Castelli e delle Fiabe” Domenica 12 Maggio 2019, dalle ore 9.30 La giornata all’aria aperta, in allegria, per godere delle meraviglie della nostra terra, è una passeggiata pensata per i più piccoli, gratuita ed è per tutti!

L’Appuntamento è per le ore 9.30 in Piazza L. Razza – Celleno Nuova. Si parte a piedi. Per LA CAMMINATA il sentiero è di circa 8 km (facile, per tutti) seguendo il percorso: Celleno Nuova, Borgo Fantasma, Roccalvecce, Sant’Angelo, Roccalvecce, Borgo Fantasma. Per la CORSA sono circa 11 Km (per corridori, facile) seguendo un percorso differente: Celleno Nuova, Roccalvecce, Sant’Angelo, Roccalvecce, Borgo Fantasma. È stato studiato un percorso di circa 20 Km da fare in Mountain Bike o Bicicletta, non è difficile ma più impegnativo. Sarà possibile pranzare, previa prenotazioni al 328.4489106, ai piedi del Borgo Fantasma al Ristorante San Rocco di Andrea Sterpino.

In alternativa la Proloco organizza uno stand gastronomico. Come tutte le cose che organizziamo… non c’è numero chiuso, anzi, più saremo e meglio staremo!

PER INFORMAZIONI: tel. 349.5560163 email: vdegliartisti@gmail.com social: @viadegliartistiviterbo