Fulgur Tuscania: vittoria campionato juniores

NewTuscia – TUSCANIA – Con 17 vittorie consecutive e 2 turni di anticipo, gli Juniores della Polisportiva Fulgur Tuscania hanno conquistato il campionato di categoria.

“Ho avuto la fortuna di arrivare in una società che lavora bene da tempo e quest’anno stiamo iniziando a raccogliere i frutti della programmazione e dell’impegno- commenta il DS Giulio D’Alessio- abbiamo la speranza e la consapevolezza che potremo fare bene anche nelle regionali. Un grande plauso al mister Felci e a tutti i ragazzi per questo incredibile risultato, un vanto non solo per la nostra società, ma per l’intera città. Oltre gli under 19 inoltre, anche i Giovanissimi Under 15 sabato avranno la partita decisiva per vincere il loro campionato e la Prima Categoria è al terzo posto, una posizione già al di sopra delle più rosee aspettative che ci fa anche sperare in un possibile ripescaggio”.

“La vittoria è per me una grande soddisfazione- prosegue mister Oscar Felci- in particolare perché inizialmente i ragazzi erano diffidenti verso un certo stile tattico, ma con il tempo hanno perfettamente recepito le mie indicazioni e siamo riusciti a esprime un gioco non solo efficace, ma anche bello da vedere. Veramente non posso chiedere di più”.

“Dietro questo grande successo- conclude Mauro Cecchetti, responsabile del progetto Academy- c’è un lungo lavoro di preparazione. Parliamo di un gruppo che è cresciuto in questa società e dopo 7 anni è arrivato a vincere attraverso un attento percorso di evoluzione tecnica. Questo testimonia la qualità del nostro modello di crescita sportiva e formativa”.