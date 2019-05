Avigliano Umbro, ordinanza vieta slot machine dalle 23 alle 10

NewTuscia – AVIGLIANO UMBRO – Stop alle slot machine dalle 23 alle 10 del mattino. Lo stabilisce un’ordinanza del sindaco che recepisce un atto di indirizzo votato dal Consiglio comunale contro le ludopatie. Nell’ordinanza il sindaco decreta lo spegnimento di tutte le apparecchiature per il gioco nella fascia oraria indicata con un provvedimento che ha valenza per tutti i giorni, festivi compresi.

La decisione, è spiegato dall’amministrazione comunale, è un primo passo per contrastare i problemi che insorgono con l’utilizzo massivo dei delle slot machine come confermato da dati e studi scientifici che mettono in evidenza le conseguenze scaturite dall’esercizio del gioco. Sempre l’amministrazione annuncia anche ulteriori iniziative prossimamente dedicate alla lotta alla ludopatia.

Arrone, restaurato archivio storico comunale

NewTuscia – ARRONE – Sono stati recentemente restaurati ad Arrone i documenti e i volumi che compongono l’archivio storico comunale. Ne dà notizia l’amministrazione che ha presentato il lavoro nei giorni scorsi alla chiesa della Madonna della Quercia, dove si è svolta una mostra espositiva che ha illustrato tutto il patrimonio documentario restaurato anche grazie al contributo economico dell’associazione Magister. Secondo il Comune è un fattore molto importante per la comunità e per l’identità culturale di Arrone, come sottolineato anche dalla partecipazione e dall’apprezzamento della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica dell’Umbria.