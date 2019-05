Associazione Gli Amici di Galiana: Il 9 Maggio presentazione percorso “Non facciamo gli struzzi”, approfondimento bullismo e cyberbullismo

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Quest’anno l’Associazione Gli Amici di Galiana in collaborazione con l’Associazione Il Mondo Perfetto presentano il percorso “NON FACCIAMO GLI STRUZZI”.

Il percorso partito lo scorso anno all’interno di alcune scuole della Provincia di Viterbo ( Viterbo, Marta, Capodimonte, Valentano, Ischia di Castro e Farnese), negli Istituti (Istituto Comprensivo Paolo Ruffini di Valentano e l’Istituto Francesco Orioli di Viterbo, compreso l’Artistico), con la collaborazione delle Associazioni: Mo.V.I. Federazione Lazio, Associazione Vittime di Violenza – IO NO e l’Associazione I Ragazzi di Ferro, e di singoli esperti: Dottoressa Annamaria Arcese, Avvocati Giuseppina Calabrese e Alberto Marsili, Dottoressa Grazia Bandiera, la giornalista Emanuela Dei, con il contributo della Fondazione Carivit di Viterbo, il Patrocinio della Provincia di Viterbo e dei Comuni di Marta e Cellere, con l’incoraggiamento delle dirigenti e del personale didattico, si appresta alla seconda avventura ripercorrendo il tragitto e rincontrando i ragazzi degli istituti, per alcuni saranno nuovi incontri per altri nuove amicizie che verranno rilasciate.! Il nostro percorso prevede oltre agli incontri nelle scuole, un giornalino online, tavole rotonde, incontri per genitori ed insegnanti, pomeriggi con i bambini, percorsi dentro polisportive, oratori e centri di aggregazione, e scendiamo in piazza, una nuova strategia per poter comunicare informazioni utili.

Ogni anno si affronterà una tematica diversa: primo anno “BULLISMO E CYBERBULLISMO, secondo anno “LE REGOLE”, ecc.!

Gli Istituti che hanno aderito al percorso di prevenzione al bullismo e cyberbullismo per l’anno in corso sono: l’Istituto Francesco Orioli e l’Istituto Paolo Savi entrambi di Viterbo.

Tutti gli argomenti verranno approfonditi e riletti nelle forme adeguate al tipo di uditori! Come sempre il percorso, fortemente sostenuto da tutti gli interessati, vuole essere un mezzo per attivare tutte le forme di intervento a sostegno dell’educazione sociale dei nostri ragazzi.

Il giorno 9 maggio presso la Sala Conferenze dell’Amministrazione Provinciale di Viterbo si terrà l’incontro di presentazione del percorso “NON FACCIAMO GLI STRUZZI” al quale interverranno: Prof. Pietro Nocchi (Pres. Amm. Provinciale di Viterbo), il Dottor Marco Lazzari (Presidente Fondazione Carivit di Viterbo), le Dirigenti Scolastiche, Dott.sse Simonetta Pachella e Maria Patrizia Gaddi, la Referente per il Bullismo Prof. Cinzia Baffa, i Sindaci: Maurizio Lacchini (Sindaco di Marta), Francesco Di Biagi (Sindaco di Latera), Luigi Buzi (Sindaco di Gradoli), Edoardo Giustiniani (Sindaco di Cellere), l’Assessore alle Politiche Sociali Dott.ssa Antonella Sberna, la Dott.ssa Rossana Giannarini, Anna Ventrella (Presidente Mo.V.I. Lazio), Giancarla Maio ( Presidente Associazione i Ragazzi di Ferro, Alberto Marsili ( Avvocato Associazione Vittime di Violenza – IO No), Graziella Fiorucci (Associazione Gli Amici di Galiana) e Michelina Ferrari (Presidente Associazione il Mondo Perfetto), Paola Contadini, Candida Rizzo, modera la Dottoressa Alessandra Quami.