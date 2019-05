Allerona, ad ex scuola elementare centro diurno per patologie neuro psichiatriche

NewTuscia – ALLERONA – Ospiterà un centro residenziale e diurno “Durante e Dopo di Noi”, la ex scuola elementare di Allerona dove sono in corso lavori di adeguamento per 420mila euro. Il progetto, redatto congiuntamente dai Comuni di Allerona e Castel Viscardo rientra nell’ambito della Strategia delle Aree Interne, riguarda la realizzazione di una struttura dedicata a persone affette da patologie neuro psichiatriche o con autismo e disturbi dello spettro autistico.

Il centro potrà accogliere fino ad un massimo di 12 utenti, di cui 6 in semiresidenziale e 6 in residenziale con specificità socio-sanitarie ed educative, sanitarie ed assistenziali.

Il centro diurno potrà garantire anche interventi di formazione, consulenza e supervisione, oltre a terapie educative riabilitative e servizi di parent training per i genitori.