Lega Tarqunia. Dichiarazione di Giulivi su Agraria

NewTuscia – TARQUINIA –

Facendo seguito a notizie apparse su alcuni organi di informazione – dichiara il coordinatore della Lega di Tarquinia Alessandro Giulivi – ed inerenti ad una ipotetica quanto inverosimile nostra richiesta di avere un assessorato all’Università Agraria di Tarquinia è doverose precisare e smentire quanto scritto.

La Lega non ha mai fatto parte e non farà mai parte del gruppo della coalizione che governa l’Agraria, per questo e per molti altri motivi, non chiederà mai di nominare un assessore di riferimento né tantomeno ha mai paventato l’ipotesi di investire di tale compito Laura Amato.

Lega Tarquinia