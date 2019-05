Inaugurazione presso il Comando Provinciale Carabinieri di Viterbo di una stanza per l’audizione protetta

NewTuscia – VITERBO – Domani alle 10.45, al Comando Provinciale Carabinieri di Viterbo in Via San Camillo de Lellis n. 18 – alla presenza delle massime autorità cittadine tra cui il Vescovo, S.E. Monsignor Lino Fumagalli, il Sindaco di Viterbo, prof. Giovanni Arena, il Presidente della Provincia, dott. Pietro Nocchi, il Prefetto, dott. Giovanni Bruno, il Presidente del Tribunale, Rosaria Covelli, il Procuratore della Repubblica, Dott. Paolo Auriemma, il Questore, dott. Massimo Macera, il Comandante Provinciale del Guardia di Finanza, Col. Giosuè Colella – verrà inaugurata una stanza per l’audizione protetta di donne e minori, vittime o testimoni di violenza.

L’iniziativa, denominata “una stanza tutta per sé”, è il frutto di un progetto condiviso tra il Comando Provinciale Carabinieri di Viterbo e Soroptimist Club di Viterbo, presieduto dalla Dottoressa Rossana Rosatelli.

L’inaugurazione sarà preceduta da un breve discorso del Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Giuseppe Palma e del Presidente di Soroptimist di Viterbo, dottoressa Rossana Rosatelli.