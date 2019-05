Giornata nazionale della mano, mattinata di visite gratuite a Belcolle

NewTuscia – VITERBO – In occasione della settima Giornata nazionale della salute della mano, sabato 11 maggio, dalle ore 8 alle 14, presso l’ambulatorio di Chirurgia della mano del Complesso ospedaliero di Belcolle, al piano 2, verranno eseguite visite gratuite, suggeriti approfondimenti diagnostici e terapie conservative o chirurgiche.

Il centro dell’ospedale viterbese, diretto da Antonio Castagnaro, infatti, è una delle strutture nazionali che, anche quest’anno, hanno aderito alla iniziativa promossa dalla Società Italiana di Chirurgia della Mano, con l’obiettivo di attirare l’attenzione dell’opinione pubblica verso l’organo di movimento più sofisticato del mondo vivente e di promuovere la prevenzione, la diagnosi e la cura delle mani.

“Tramite questa giornata – spiega il direttore dell’unità operativa di Ortopedia di Belcolle, Antonio Castagnaro –, intendiamo aprirci al territorio per comunicare il ruolo del chirurgo della mano e quanto sia fondamentale sensibilizzare i cittadini sulle più importanti patologie che interessano la mano. L’adesione a una manifestazione così importante, che si svolge sotto l’egida della Società della chirurgia della mano, per un centro come il nostro, di riferimento nazionale e tra i cinque centri di riferimento regionale per quanto riguarda i gravi traumi dell’arto superiore, è doverosa. Tutte le indicazioni che emergeranno nel corso delle visite gratuite saranno descritte in una relazione che verrà data all’utente, il quale potrà condividerla con il proprio medico curante”.

Per prenotare la visita gratuita e per ricevere tutte le informazioni circa le modalità di svolgimento dell’iniziativa, è possibile telefonare tutte le mattine, fino a venerdì 10 maggio, dalle ore 10,30 alle ore 12,30, al numero 0761 339344.