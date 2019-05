Vbc Serie D, batte la capolista e si qualifica ai play-off promozione

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo.

Una Vbc Polistampa sugli scudi rovina la festa promozione alla SMVolley2000 e conquista i punti necessari alla qualificazione ai play-off promozione serie D laziale.

Nell’ultima giornata della regular season, giocata all’interno della palestra della Scuola “Carducci” di Santa Marinella, le ragazze di Francesco Rita si confermano la bestia nera della capolista e si impongono ai vantaggi.

Un incontro dai due volti con le viterbesi che mettono subito al sicuro la qualificazione aggiudicandosi i primi due parziali. Poi lasciano le redini dell’incontro alle padrone di casa che, confermandosi le regine del girone, si riportano in parità.

Senza storia il tie-break vinto da capitan Catalani e compagne per 8/15.

Smvolley2000 – Vbc Polistampa Viterbo 2-3

23/25 17/25 25/21 25/13 8/15

La classifica finale del girone A della serie D laziale vede quindi al primo posto e promossa direttamente in C la Smvolley2000 con 68 punti.

Seguono Asd Egan Volley 65, Apd Tor Di Quinto 63 e a pari punti, ma con gli scontri diretti a favore della prima, Puliamo Srl Giro Volley 53 e Vbc Polistampa Viterbo 53 che si confronteranno con le qualificate degli altri tre gironi.

Per quanto riguarda i campionati provinciali, vittoria per la Terza Divisione contro Bolsena Volley (0-3, 21/25 15/25 20/25), mentre la Terza Divisione U13 perde lo scontro al vertice con Sole Luna Volley Academy Civitavecchia (3-0, 25/5 25/8 25/12).

Ma la bella notizia viene dalla Vbc Pasticceria Garibaldi Viterbo che aggiudicandosi la final four contro Civitavecchia Volley, Pneumatici Convenienza Volley Academy Civitavecchia e Pallavolo Civitavecchia si laurea campione territoriale Under 12 Femminile 6×6 per la stagione 2018/2019. Un traguardo davvero prestigioso per le ragazzine allenate da Jacopo Iacovacci.