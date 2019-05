Tusciarugby Under 14: Chiusura in bellezza

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Domenica 5 maggio per l’ultima partita della stagione, la ns U14 è stata impegnata nel 2^ Torneo U14 Caldimaggio a Terni. I nostri ricci hanno mostrato sin da subito di aver metabolizzato bene le ultime sconfitte e con una formazione finalmente quasi al completo hanno ricominciato a macinare gioco nonostante il campo pesante e la pioggia continua.

Nella prima frazione giocata contro il Pescara si impongono nettamente per 32-0, ma è nella seconda e decisiva partita contro la squadra di casa che i ricci, complice due svarioni difensivi, subiscono la sconfitta di misura per 10-5. Nell’ultima delle 3 partite odierne contro l’Appia Rugby i ragazzi giocano con non comune tenacia vogliosi di portare a casa almeno la seconda posizione nel torneo. Alla fine si imporranno per 17-0 facendo loro il secondo posto giusta conclusione di una stagione splendida sul campo e fuori.

Un plauso particolare va ai ragazzi del coach Cecchetti che fino alla fine della stagione hanno sempre tenuto alta la concentrazione, cosa che peraltro gli ha consentito di ottenere l’ottimo risultato. Onore ai tanti genitori che sotto l’abbondante pioggia hanno costantemente sostenuto i ns ragazzi in campo. Con un accenno di tristezza salutiamo e onoriamo questa U14 che l’anno prossimo vedrà molti ragazzi fare il salto di categoria e vi diamo appuntamento alla prossima stagione per nuove e più stimolanti sfide. Sempre avanti.