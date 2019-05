Subito forte Leonardo Bargagli dell’Alto Lazio sui 200m

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. La pioggia, il freddo ed il forte vento contrario al rettilineo principale hanno caratterizzato lo svolgimento dell’importante manifestazione di atletica al “Paolo Rosi” a Roma che ha visto in campo la categoria Allievi/e impegnati nei Campionati di Società con interessanti gare di contorno per le categorie assolute.

Naturalmente influenzati dalle avverse condizioni meteo i risultati ottenuti dagli atleti, che comunque hanno potuto confrontarsi numerosi in tutte le gare previste dal ricco programma orario, traendo indicazioni sullo stato di forma in previsione degli importanti appuntamenti agonistici a cui sono attesi prossimamente, a partire dalla prossima settimana sempre al P.Rosi dove si svolgerà la prima fase dei CdS Assoluti. Esordio in ambito regionale per numerosi atleti dell’Alto Lazio con risultati alterni, condizionati come dicevamo dal maltempo, che comunque incoraggiano per il prosieguo della stagione agonistica appena iniziata.

Subito record personale per Leonardo Bargagli sui 200m. che si classifica 1° nella sua serie 3° assoluto e 1° della categoria Promesse con 23”13 mostrando sensibili miglioramenti rispetto allo scorso anno. Bene anche gli Allievi Giovanni Canta e Andrea Panza nei 200m. rispettivamente 24”59 e 25”36, l’Allieva Irene Anselmi che corre in 28”85 e prima uscita sugli 800m. per l’altra Allieva Jessica Baldassini che realizza un discreto 2’44”10 ed il lunghista Loajit Botticelli che salta a 5,70. (G.M.)