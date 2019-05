Stampare offset in rete con i moderni strumenti multimediali

NewTuscia – Cresce l’esigenza di stampare prodotti tipografici di ogni genere, soprattutto in un momento storico come quello che stiamo vivendo nel quale il marketing è diventato strumento fondamentale per fare business. Un processo, quello di stampa, che nel corso degli ultimi anni ha vissuto una naturale evoluzione sulla quale è impresso soprattutto il marchio del multimediale.

Internet ha cambiato in modo evidente abitudini dei consumatori anche con riferimento ad azioni di carattere quotidiano: ci si rivolge sempre più alla rete per qualsiasi necessità, ultimamente anche per stampare in offset.

Se un tempo per stampare in offset ci si recava presso una tipografia fisica oggi si può ottenere il medesimo risultato anche configurando un prodotto in modo del tutto autonomo, stando comodamente seduti davanti ad una tastiera del proprio pc.

Stampa offset: il procedimento di stampa più diffuso al mondo

A ciò si aggiunga l’evoluzione che le tecniche di stampa tradizionali hanno vissuto negli ultimi anni andando a garantire sempre maggiore qualità e facilità di utilizzo. Prendiamo ad esempio la stampa offset, ad oggi quella più utilizzata al mondo.

Si parla di un procedimento particolare, alternativo rispetto a quello tipografico tradizionale, detto anche indiretto in quanto non si va a stampare direttamente sul supporto finale imprimendo su di esso la lastra matrice; ma viene inserito un passaggio intermedio, nel quale caratteri e segni impressi sulla lastra vengono fatti transitare su un supporto in caucciù che va poi ad imprimerli sul supporto finale.

Un modo per garantire stampa di altissima qualità con una velocità di esecuzione rapidissima ed anche in tirature importanti. Il tutto per prodotti di uso quotidiano come biglietti da visita o volantini.

Stampare in rete

Tornando al punto di partenza al di là della tipologia di stampa che si sceglie, offset o digitale, è interessante il dato riferito alla crescita della rete come mezzo per procedere al lavoro di stampa. Dicevamo della comodità: molti siti e portali di settore offrono la possibilità di configurare in modo del tutto autonomo il proprio prodotto utilizzando un apposito software.

Tutto quello che poi si deve fare è inviare in stampa l’ordine con un semplice click ed attendere poi che il tutto venga recapitato, dopo qualche giorno, presso il proprio domicilio. Un iter semplificato che è emerso sul mercato come alternativa al tradizionale metodo che prevede l’approccio diretta con una tipografia fisica e che, a giudicare dai numeri che si riscontrano, è stato apprezzato enormemente dagli utenti che sempre più optano per questa metodologia di stampa.