Nuovo riconoscimento per Francesco Barberini

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Francesco Barberini 11 anni, aspirante ornitologo, riceve un altro prestigioso riconoscimento. Oltre ad essere stato nominato Alfiere della Repubblica dal Capo dello Stato Sergio Mattarella a 10 anni per meriti scientifici e divulgativi, Francesco ha già ricevuto molti attestati di apprezzamento come dal WWF, dalla LIPU e da vari esperti tra cui Piero Angela.

Domenica 5 maggio al Festival dei Gufi, importante manifestazione biennale, che quest’anno si è tenuta a Vaprio d’Adda, Milano, il piccolo ornitologo, dopo aver tenuto la sua conferenza sull’evoluzione degli uccelli dai dinosauri, è stato premiato dall’organizzazione per la sua speciale capacità di divulgazione della natura. Il riconoscimento è conferito dall’esperto naturalista e organizzatore del Festival Marco Mastrorilli, alla presenza di esperti nazionali ed internazionali, come Peter Wadhams dell’Università di Cambridge, Heimo Mikkola dell’Università dell’Eastern Finland, Emanuele Biggi, naturalista e conduttore televisivo. Per maggiori informazioni su Francesco Barberini www.aspiranteornitologo.it