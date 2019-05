“IL MIO DIARIO”: un progetto della Polizia di Stato per avvicinare gli studenti alla legalità

NewTuscia – TERNI – Il prossimo 8 maggio, anche nella provincia di Terni, si svolgerà la cerimonia di presentazione del progetto “Il mio diario”, relativo all´anno scolastico 2019/2020, un’iniziativa della Polizia di Stato, in collaborazione con il MIUR, per avvicinare i giovani studenti delle scuole primarie alla cultura della legalità, nella convinzione che sia fondamentale educare al rispetto delle regole per una pacifica convivenza e trasmettere i valori della nostra Costituzione.

Il diario, giunto alla 6^ edizione, affronta, attraverso i super eroi a fumetti, i temi della salute, dello sport, dell’ambiente, dell’integrazione sociale, dell’educazione stradale, dell’utilizzo di internet e dei social, ma anche i fenomeni di devianza più vicini ai ragazzi di quell’età, come il bullismo e il cyberbullismo.

A Terni, la manifestazione, organizzata dalla Questura in collaborazione con il Comune di Terni, si terrà in Piazza della Repubblica, e vedrà la partecipazione di 1.200 bambini, tutte le classi terze delle scuole elementari, accompagnati dagli insegnanti e dai dirigenti scolastici.