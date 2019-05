Metodi di pagamento in rete: quali sono quelli sicuri

NewTuscia – Con l’evoluzione delle tecnologie multimediali sempre più ci si rivolge alla rete per portare a termine azioni di uso quotidiano: ogni attività è ormai delocalizzato nel macrocosmo del web, compreso tutto ciò che riguarda il comparto finanziario.



Si fa riferimento qui anche alla gestione dei proprio soldi, se è vero che in Italia i numeri relativi all’home banking (gestione del proprio conto correte direttamente online da remoto) crescono: si parla più nello specifico di oltre 25 milioni di collegamenti home banking per una percentuale di circa il 55% della popolazione che ne fa utilizzo.

In parallelo ad aumentare è anche il dato riferito all’uso di circuiti di pagamento elettronici, crescita sulla quale influiscono anche alcune scelte precise da parte delle grandi banche oltre che di chi governa con obiettivo preciso proprio quello di aumentare le transazioni che si muovono nell’ambito della rete.

Un tema ormai noto che non suscita più alcun timore, almeno non come un tempo quando si avvertiva una notevole diffidenza verso tale strumento. La rete per anni è stata avvertita come un qualcosa di rischioso per quanto riguardava i pagamenti: fattore che è certamente vero, perché le truffe avvengono con cadenza sostanzialmente quotidiana. Ma oggi è possibile contare su strumenti perlopiù certi e garantiti per pagare in rete.

Pensiamo ai moderni circuiti di pagamento elettronico, come i noti Paypal e finanche Postepay. Nomi ormai noti al grande pubblico e che offrono garanzie sotto tutti i punti di vista. Ma tra gli strumenti di pagamento elettronico ce ne sono alcuni che sono in forte ascesa da poco e che possono essere annoverati tra i metodi certi. Pensiamo a Skrill, sistema per ricevere e inviare denaro tramite indirizzo mail legato ad un conto corrente. Con Skrill si può in sostanza depositare e prelevare denaro, inviare pagamenti, pagare beni e servizi, spedire denaro a parenti e amici con un semplice click e tramite un indirizzo mail legato per l’appunto ad un conto corrente.

Uno strumento efficace che mette a disposizione anche un servizio clienti efficiente per risolvere in tempo reale eventuali problematiche e malfunzionamenti (per info sui contatti Skrill fai clic qui).

Skrill è gestito dalla società inglese Money Bookers sotto la vigilanza della FSA, la Financial Service Authority, e nasce per consentire di effettuare transazioni in rete proprio come altri strumenti più noti, tra i quali Paypal. Metodi di pagamento sicuri e garantiti per muovere denaro in rete.