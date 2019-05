Corteo in ricordo di Fedeli, possibile interruzione del traffico in piazza del Plebiscito

NewTuscia – VITERBO – In occasione del corteo in ricordo di Norveo Fedeli, previsto per questa sera, potrà essere interdetta momentaneamente la circolazione veicolare in piazza del Plebiscito, a partire dalle ore 21.

In caso di necessità, saranno applicate ulteriori misure di disciplina della circolazione lungo il seguente percorso: piazza del Plebiscito, via Roma, Corso Italia, via della Sapienza, piazza della Repubblica, via Marconi (tratto interessato), piazza dei Caduti, via E. Bianchi, via San Luca, via Matteotti e piazza Verdi (tratti interessati), via Santa Rosa (ord. n. 217 del 6/5/2019).