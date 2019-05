Amelia, torna “Transameria”

NewTuscia – AMELIA – Amelia sarà una delle tappe principali di “Transameria”, il percorso che riscopre l’antica Via Amerina fra Todi e Amelia. L’iniziativa, che è stata presentata nei giorni scorsi a Todi, si svolgerà dal 6 al 9 giugno, per 80 chilometri di lunghezza complessiva, da percorre in bicicletta, a cavallo o a piedi.

L’organizzazione è della Uncover Team con la collaborazione dei Comuni di Todi, Amelia, Avigliano Umbro e Montecastrilli, tutti centri attraversati dalla Via Amerina. “Si tratta – dicono gli organizzatori – di un suggestivo percorso in mezzo a paesaggi affascinanti e sentieri caratteristici.

Una grande occasione per creare una sinergia tra i comuni coinvolti, valorizzare le tante bellezze dei nostri territori e conseguentemente dare un ulteriore impulso al turismo sostenibile e non solo con un progetto comune”.