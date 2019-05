Si riuniscono contro il chimico.

Matteo Menicacci

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Si riuniscono sotto il motto “er chimico nun ce tocca”, ormai divenuto anche un Hashtag molto popolare tra loro. Sono un gruppo di persone, principalmente donne, che hanno deciso di condividere insieme questa loro passione. Non vogliono prodotti chimici per loro o per le loro famiglie. Molte sono le testimonianze di persone che hanno aderito a questo ideale. Alcune per paura degli effetti che i prodotti chimici potrebbero avere sulla loro pelle. Altre, invece, hanno intolleranze che per molto tempo le hanno portate alla ricerca di prodotti con quantità sempre inferiori di principi chimici. Hanno sposato questa idea al punto di trasformarla persino in un business. Passano le loro giornate alla ricerca di prodotti senza eccipienti chimici da poter condividere con chi ha il loro stesso pensiero. Si sono riunite nella cittadina di Civita Castellana, più precisamente all’Aldero Hotel. Hanno fatto crescere il loro numero e la loro voglia di stare insieme. Sono giunte già al terzo di questi incontri. Vi hanno partecipato anche figure professionali come massaggiatrici, estetiste e parrucchiere. Perfino dei pittori erano intenzionati a partecipare. Si crede che questi eventi seguano alla perfezione quella corrente che sta portando i paesi del circondario ad una maggiore consapevolezza a livello ecologico e ambientale. Gli sviluppi di questi eventi sono interessanti e gli organizzatori prevedono che presto possano raccogliere anche altre persone. Tutte riunite sotto l’Hashtag #erchimiconuncetocca.