Presentata la lista M5s Tuscania

Malgrado la pioggia torrenziale che si è abbattuta su Tuscania nel pomeriggio di ieri, il Movimento 5 stelle ha presentato la sua lista per le prossime elezioni comunali, spostando la location dall'esterno all'interno dello chalet di Venturino nel giardino comunale.

Il programma, a parte questo piccolo aggiustamento, è andato avanti senza altri cambiamenti.

La candidata Sindaco Miriam Vitangeli ha presentato il suo gruppo composto da persone normali che hanno deciso di mettersi in gioco per il bene del proprio paese. Ogni candidato ha avuto l’opportunità di presentarsi e rendere partecipi i presenti di quelli che sono i propri interessi,le proprie competenze, i propri sogni per il futuro di Tuscania.

La candidata Sindaco Miriam Vitangeli ha illustrato il programma che il Movimento 5 stelle ha messo a punto per i prossimi 5 anni e coadiuvata da Fabio Rossi hanno fornito approfondimenti su i vari temi che si andavano ad affrontare, si è parlato di sviluppo , di raccolta differenziata e del compostaggio, dell’annoso problema del canile, della riqualificazione del quartiere ATER, di anziani, giovani, bambini e disabili, di agricoltura e sviluppo delle eccellenze, della sicurezza e video sorveglianza, della viabilità, parcheggi e aree verdi, e tanto altro.

All’incontro di presentazione della lista oltre alla candidata Sindaco e alla sua squadra sono intervenuti portavoce nazionali ed europei che hanno permesso, a chi stava ascoltando, di conoscere in modo più approfondito come si svolgono le attività parlamentari (nazionali ed europee).

Un incontro coinvolgente al di fuori dei consueti incontri preelettorali, un clima disteso e cordiale dove gli intervenuti Vittoria Baldino (Camera deputati), Gabriele Lorenzoni (Camera deputati), Dario Tamburrano (europarlamentare), Stella Visconti (candidata al Parlamento europeo Centro Italia) rapportandosi con tutti ed assicurando la loro vicinanza.