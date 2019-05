Vasanello, Concerto “Le Vibrazioni” spostato al 6 Maggio causa maltempo

NewTuscia – VASANELLO – Riceviamo e pubblichiamo. Causa maltempo il concerto del gruppo “Le Vibrazioni” è stato spostato a Lunedì 6 Maggio.

Il tour

Le Vibrazioni saranno impegnati in un tour europeo che partirà a settembre 2019. Il tour toccherà importanti mete come Berlino, Londra, Parigi e Madrid. Il Comitato Festeggiamenti Classe 1979 è lieto di poterli ospitare nella splendida cornice di Vasanello. Uno spettacolo colmo di emozioni, in una delle poche date italiane previste al momento.

Per Informazioni: https://www.classe1979.it/event/le-vibrazioni-in-concerto/