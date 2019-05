Marsilio Francucci candidato sindaco ad Arrone presenta la lista

NewTuscia – ARRONE – Riceviamo e pubblichiamo. Marsilio Francucci, candidato Sindaco della lista “ Noi ci siamo – Il Comune che vogliamo”, presenta la sua squadra: 5 donne e 5 uomini, provenienti dal mondo delle professioni, fuori dagli schieramenti politici tradizionali: Bordacchini Domenico, Brilli Roberta, Illuminati Monica, Laurenti Simona, Lezzerini Giuseppe, Micheli Maria, Mirabelli Paolo, Passeri Nagi, Tomassucci Michele, Virili Andrea.

Un Sindaco elemento di garanzia tra più idee ed una squadra di qualità, che concepisce la politica come passione e amore per il territorio e che intende mettere a servizio della comunità il proprio tempo e le proprie competenze con entusiasmo, professionalità e voglia di fare, convinti che l’appartenenza ad una comunità sia superiore ad ogni credo e schieramento politico.

Proponiamo un progetto innovativo, frutto del lavoro e del confronto di coloro che hanno partecipato al laboratorio di coprogettazione “Arrone 2030” , elaborando una mappa concettuale, che delinea il lavoro da intraprendere immediatamente e nel tempo, prospettando una forma di democrazia partecipativa, che intendiamo attuare anche nella successiva fase di governo.

Proponiamo proposte concrete: la cura del territorio, il recupero del patrimonio paesaggistico ed architettonico, il rilancio del turismo, lo sviluppo della cultura, dello sport e della sicurezza, la sostenibilità ambientale, la promozione dell’occupazione, con particolare riguardo ai giovani, il rilancio del commercio e delle attività produttive ed il sostegno alle numerose associazioni di volontariato. Elemento importante è la ricerca di una sinergia virtuosa con gli altri comuni della Valnerina per rompere l’isolamento del territorio e favorire la nascita di nuove opportunità.

Le ragioni di un impegno

Abbiamo dato vita ad una vera lista civica , basata sulla concezione di una politica scevra da vanità di partito o interessi personali, con l’unico obiettivo di rispondere e soddisfare le necessità della popolazione e di un territorio meraviglioso, che abbiamo il dovere di conservare per le future generazioni.

Lavoriamo per affermare con forza concetti come inclusione, partecipazione, co-progettazione, equità, pari opportunità e per attuare una rigenerazione urbana e una rinascita sociale per far sì che Arrone torni ad essere protagonista tra i Comuni della Valnerina e traino economico e culturale del territorio.

Abbiamo avviato un dialogo costruttivo con istituzioni, operatori economici, realtà imprenditoriali, associazioni e singoli cittadini per ricostruire una comunità in cui la solidarietà, il lavoro e la partecipazione tornino ad essere i principi fondamentali della democrazia.

Intendiamo proseguire il confronto costruttivo con tutti i cittadini e rivolgiamo l’invito alla presentazione del nostro programma Domenica 12 maggio ad Arrone in Piazza Garibaldi dalle ore 16.00.