M5S Tarquinia: Invitiamo tutti i candidati a sindaco a pubblicare il certificato dei carichi pendenti

NewTuscia – TARQUINIA – Riceviamo e pubblichiamo. Legalità e trasparenza sono da sempre i cavalli di battaglia del Movimento 5 Stelle, per questo motivo, oltre alla pubblicazione del certificato penale di tutti i nostri candidati, è per noi una regola depositare anche il certificato dei carichi pendenti, che devono necessariamente risultare nulli per ottenere la candidatura nelle nostre liste.

Riteniamo che ogni cittadino debba essere a conoscenza dei procedimenti penali in corso a carico di un candidato e gli eventuali relativi giudizi di impugnazione. E questo è quanto mai importante quando si tratta del candidato a Sindaco. Per questo motivo chiediamo la pubblicazione del certificato aggiornato dei carichi pendenti di tutti i candidati a sindaco di Tarquinia, affinché i cittadini elettori possono avere, in maniera trasparente, un profilo completo delle persone che si candidano per amministrare la nostra città.

Ci aspettiamo che tutti i candidati a sindaco accolgano questo appello alla trasparenza. Noi cominciamo per primi pubblicando sul nostro sito ufficiale www.tarquinia5stelle.it quelli del nostro candidato Andrea Andreani.