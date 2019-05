Wiplanet Montefiascone ad Alghero per misurare le sue aspirazioni

NewTuscia – MONTEFIASCONE – Sabato e Domenica il WiPlanet Montefiascone fa visita alla Catalana Alghero, cercando una conferma dopo la doppia vittoria con il Livorno e il secondo posto in classifica, dietro ai Lancers di Lastra a Signa, primi proprio grazie alla doppia vittoria in terra sarda.

L’Alghero è squadra ostica, soprattutto grazie ai due fratelli D’Amico, Yovany e Leonardo, lanciatori italo-venezuelani che hanno anche fatto parte della nazionale italiana. La doppia sconfitta incassata dai toscani non deve far pensare ad una squadra debole; anzi, certamente i falisci troveranno un ambiente carico e voglioso di rifarsi, soprattutto considerato il modo con il quale è arrivata la seconda sconfitta domenica scorsa. Infatti il lanciatore sardo aveva dom inato i battitori toscani, tenendoli a zero per 8 inning. Il nono iniziava sul 3 a 0 per la Catalana, facendo pensare al manager di poter far riposare il lanciatore sostituendolo: mai scelta fu più azzardata! Basi su ball e valide lo hann o costretto a subire ben 10 punti, fissando il punteggio sul 10 a 4 e confermando la validità della famosa frase del campione statunitense Yoghi Berra “La partita non è finita finché non è finita”.

Nell’Alghero, oltre ai due fratelli D’Amico – 12 punti incassati complessivamente in 36 inning, ai quali senza timori reverenziali il WiPlanet opporrà i fratelli Carletti, spiccano le prestazioni in battuta del terza base Cugia (MB 400) e di Zidda, Bonaiuto e Gomez, tutti sopra a 300 MB.

Non va trascurato anche il terzo lanciatore sardo: quel Langella che in 5 inning ha incassato solo una valida, pur concedendo 7 Basi su ball.

I giallo-verdi sperano nel rientro del lanciatore Fanali, ma sono comunque in un’ottima condizione di forma, come dimostrano le statistiche di squadra: fra le 32 squadre dei 4 gironi di serie B, il Montefiascone è primo in media difesa con 962, davanti a S. Lazzaro e Codogno, settimo nei lanciatori con una media punti guadagnati di 2,83 , con Matteo Carletti con uno strepitoso 0,53, secondo nella media battuta con 342 dietro ai Dragons di Castelfranco Veneto, con un ottimo Leonardo Ceppari – terzo dietro a due stranieri – con una media di 625.

Il resto della giornata contribuirà a chiarire i valori in campo: infatti i Lancers ricevono il Salerno, sempre più una sorpresa positiva, i Red Jack Grosseto fanno visita al CALI sperando in una conferma di quanto di buono hanno espresso domenica scorsa (28 valide nelle due partite), e il Latina ospita il Livorno, cercando di uscire dalle difficoltà che sembra avere sul monte di lancio.

Sabato la squadra U 12 farà visita all’Academy Nettuno, mentre l’U15 riposa.

CLASSIFICA

Squadra PG PV PP PCT

LANCERS LASTRE A SIGNA 4 3 1 750

WIPLANET MONTEFIASCONE 6 4 2 667

CATALANA ALGHERO 6 3 3 500

LATINA 6 3 3 500

RED JACK GROSSETO 6 3 3 500

CALI ROMA ACILIA SPRINT 24 3 1 2 333

THUNDERS SALERNO 3 1 2 333

LIVORNO 1948 4 1 3 250