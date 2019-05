NewTuscia – VITERBO – “Domani anche io parteciperò alla manifestazione ‘Mai in silenzio’, organizzata a Viterbo dalla Rete degli Studenti Medi per dire no ad ogni forma di violenza di genere. Sarò in piazza per condividere con la comunità la cultura del rispetto e della legalità”.

Lo annuncia Alessandra Troncarelli, assessore alle Politiche sociali, Welfare ed Enti locali della Regione Lazio.