Meteo, previsioni per sabato 4 maggio

Viterbo

Week end all’insegna del tempo instabile con locali piogge sia nella giornata di sabato sia poi domenica con fenomeni più intensi nelle ore serali. Temperature comprese tra +9°C e +14°C.

Lazio

Fine settimana caratterizzato dal maltempo con fenomeni intensi sabato specie al mattino, locali temporali sul Basso Lazio; in serata il tempo andrà via via migliorando. Locali piogge o acquazzoni nella giornata di domenica su tutta la regione, neve in Appennino fino a 1000-1300 metri.

Piogge e acquazzoni sparsi nelle ore diurne al Nord, con possibili nevicate sulle Alpi fino a 1600 metri. Peggiora dalla serata con le prime precipitazioni intense sul Triveneto, maltempo nella notte con temporali e nevicate abbondanti in calo fin sotto i 1000 metri.

Condizioni di tempo localmente instabile al Centro Italia, con acquazzoni o temporali fin dal mattino specie sul Lazio. Temporaneo miglioramento in serata prima del ritorno di piogge e temporali intensi nella notte ad iniziare dalla Toscana.

Giornata all’insegna della locale instabilità sulle regioni meridionali con piogge e acquazzoni sparsi sia nelle ore diurne che in quelle serali. I cieli rimarranno irregolarmente nuvolosi con fenomeni sui settori Peninsulari e su quelli Insulari.

Temperature minime in aumento specie al Centro Sud mentre le massime sono attese in diminuzione.