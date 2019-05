A Bevagna è tempo di “Arte In Tavola”: il programma della seconda giornata

NewTuscia – BEVAGNA – È ufficialmente iniziato a Bevagna il weekend dedicato ad “Arte in Tavola”. Da oggi, venerdì 3 maggio, e fino a domenica 5 maggio, la città delle Gaite infatti delizierà i palati dei visitatori e li sorprenderà mostrandogli i suoi gioielli più belli. Ricco infatti il cartellone di eventi messo a punto dal Comune guidato da Annarita Falsacappa per questa tre giorni consacrata alle eccellenze della terra ed al patrimonio storico-artistico di Bevagna. È lungo questo doppio binario, infatti, che si muove “Arte in Tavola”, coinvolgendo aziende agricole locali specializzate nella produzione di olio, confetture, vino, lumache, zafferanno, carne, nocciole, ortaggi, legumi e cipolle, e ristoranti, ma anche altri enti che operano sul territorio, a cominciare dal Gal Valle Umbra e Sibillini, per poi passare all’Associazione Strada del Sagrantino e fino ad arrivare all’Istituto Alberghiero di Assisi e alla Pro loco di Cantalupo Castelbuono.

E proprio quest’ultima sarà protagonista, nella giornata di sabato 4 maggio, di due dei cooking show ospitati all’interno delle Logge del Mercato coperto. Il via alle dimostrazioni culinarie di sapienti chef verrà dato alle 10 con la preparazione della vellutata di zucca gialla con lumache allo zenzero e lemongrass. Dalla zuppa, poi, alla pasta, con le mezzelune ripiene di carbonara di lumache con crema di parmigiano, pomodorini e asparagi nel secondo e ultimo show cooking che si terrà nella mattina, alle 12. E la cucina sarà protagonista indiscussa anche nel pomeriggio. Alle 16, infatti, Maurizio Tulliani, Alex Revelli e Susanna Cutini si ritroveranno dietro i fornelli per preparare la zuppa della felicità. Nuove ricette per gli adulti, ma spazio anche ai più piccoli, alle 18, con il laboratorio “Sagrantino Kids” a cura dell’Associazione Strada del Sagrantino per far conoscere ai bambini i profumi e i colori del pregiato vino umbro. Sempre ai più piccoli sarà dedicato lo spettacolo de Le Luisa in programma alle 18 in piazza Silvestri.

A scandire la seconda giornata, poi, lo spettacolo itinerante Drum Circle, alle 16, e il concerto del gruppo folcloristico “Mamma li turchi”, alle 21, in piazza Silvestri. Spazio anche all’approfondimento con la tavola rotonda “Il Sagrantino e i prodotti del territorio” a cura della Confraternita del Sagrantino, in occasione della quale verrà anche presentato il calendario di eventi “Sagrantino Experience” promosso dall’Associazione Strada del Sagrantino. E per gli amanti dell’arte il trekking urbano alla scoperta del Museo civico, del Teatro Torti e delle Terme Romane. Infine, l’appuntamento a pranzo e a cena con le tre Hosterie del Gusto e con i ristoranti convenzionati.