Avis Latina partner di “Mangiare con Gusto”, per promuovere la corretta alimentazione

Sabato 18 e domenica 19 maggio torna a Latina, presso Palazzo M (Corso della Repubblica), “Mangiare con Gusto” rassegna enogastronomica ideata e curata dalla giornalista Adele Di Benedetto ed organizzata dall’Almadela con l’associazione eccellenze d’Italia. L’iniziativa gode della collaborazione dell’Arsial Regione Lazio, il patrocinio del Comune di Latina, della Confcommercio Lazio Sud, dell’Anci Lazio e la partnership con l’istituto Agrario San Benedetto, della Federalberghi Latina e dell’ Avis Latina.

Un salotto del gusto elegante e raffinato dedicato al settore enogastronomico e alla promozione della cultura del buon cibo, che vede la partecipazione di 36 produttori provenienti dal Lazio ma anche fuori regione, che presenteranno durante l’evento, prodotti di nicchia e di altissima qualità. I visitatori saranno coinvolti in un viaggio enogastronomico fatto di sapori e saperi. Un percorso tra degustazioni, ricette tipiche, racconti e laboratori dedicati al cibo.

La corretta alimentazione è fondamentale per tutti. Mangiare bene e in modo corretto è indispensabile per una vita sana. E se una corretta alimentazione è importante per tutti, lo è in modo particolare, per i donatori di sangue. Per questo Avis Latina sarà presente durante la manifestazione, per sottolineare l’importanza dell’attività promossa dall’Associazione e sensibilizzare le persone al valore della donazione di sangue.

“Crea il tuo menu di prodotti genuini dal produttore al consumatore”. A Mangiare con Gusto si mangia e si mangia bene. Ogni giorno i produttori proporranno un percorso di degustazioni per far apprezzare i propri prodotti ma anche per dare consigli su come utilizzarli in cucina. Maestri norcini, casari, chef, sommelier, accompagneranno i visitatori in un evento che vede protagonista il cibo. Sabato 18 maggio l’ingresso è dalle ore 17.30 sino le 23.00, domenica dalle ore 11.30 sino le 22.30 con apertura continuativa anche a pranzo.

Durante l’evento sarà possibile partecipare ai “Gusto lab”. Anche in questo appuntamento si terranno laboratori e dimostrazioni dedicate alla conoscenza dei cibi rivolti a grandi e piccolini. “Casaro per un giorno” a cura dell’Istituto Agrario S. Benedetto, “Mani in Pasta” a cura di Forno da Sergio, “Prepariamo la merenda a Km0” e “Acqua, farina e il colore delle erbe aromatiche” a cura di Sapore di Svolta, “La Pinsa Romana” a cura del Boccaccio, Dimostrazione di Taglio Artistico del Prosciutto a cura del Maestro Norcino Mirko Giannella.

L’ingresso alla manifestazione è di 10 euro e comprende assaggi presso tutti gli espositori, 5 degustazioni a scelta e la partecipazione ai “Gusto lab”. Per i bambini fino 10 anni ingresso, assaggi e 5 degustazioni GRATIS.

Lunedi 20 maggio invece, Mangiare con Gusto riserva un appuntamento per i soli operatori del settore dedicato al B2B. Ristoratori, albergatori, rappresentanti e distributori possono richiedere l’accredito tramite e-mail a mangiare.congusto@libero.it . Un incontro attraverso il quale si vuole incentivare la conoscenza dei prodotti di eccellenza e la nascita di nuove collaborazioni tra persone che condividono interessi comuni.

Per seguire l’evento e tutti gli aggiornamenti si può visitare la pagina facebook http://www.facebook.com/mangiarecongusto.it –

Sito dell’organizzazione Almadela eventi e produzioni tv http://www.almadela.it

Per info mangiare.congusto@libero.it a.dibenedetto@almadela.it mob. 331.8996659

Espositori presenti

