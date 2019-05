Viterbo, Gd Lazio: “Aderiamo a manifestazione 4 maggio, nostra comunità contro ogni violenza”

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo.

“Aderiremo, come Giovani Democratici, alla manifestazione lanciata dalla Rete degli Studenti Medi di Viterbo, per reagire, con tutta la nostra comunità, ad ogni forma di violenza. Gli incresciosi e brutali fatti emersi culminati con lo stupro, sui quali auspichiamo un rapido corso della giustizia, impongono una reazione importante. L’appuntamento è sabato 4 maggio, alle ore 17.00, in piazza della Rocca a Viterbo. Accanto a noi ci saranno tutti coloro che, anche provenendo da realtà associative, dal volontariato e dalle Istituzioni, credono in questa battaglia forte ed unitaria, convinti che un modello di società solidale sia e debba essere possibile”.

Lo dichiarano in una nota il segretario regionale Luca Fantini e il segretario provinciale Viterbo Flavia Facchinetti