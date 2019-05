Sicurezza alimentare HACCP, il 15 maggio un corso di formazione sul “pacchetto igiene”

NewTuscia – VITERBO – In programma mercoledì 15 maggio il corso obbligatorio, base e di aggiornamento periodico, per responsabili e addetti di imprese alimentari con lo scopo di far adeguare le imprese alle normative in materia di igiene alimentare e, nello specifico, alla delibera della giunta regionale del Lazio, che ha stabilito le nuove modalità per il conseguimento dell’attestato di formazione per il personale operante presso le imprese alimentari, requisito indispensabile per garantire la sicurezza igienica dei prodotti.

I corsi saranno conformi alle nuove normative sul “pacchetto igiene” e sono rivolti principalmente a titolari/responsabili/addetti attuali e futuri di aziende operanti nel settore alimentare e, più in generale, a tutti coloro che per motivi di lavoro effettuano preparazione, trasformazione, confezionamento, trasporto, distribuzione, manipolazione, vendita, somministrazione e deposito di alimenti.

Dunque, a seguito dell’introduzione di obblighi formativi più stringenti, il datore di lavoro non può più prescindere dal nominare e formare il responsabile della filiera alimentare e tutti gli addetti, ossia coloro che in qualche modo trattano gli alimenti all’interno di un’attività alimentare.

Per ulteriori informazione sulle modalità di iscrizione è possibile contattare l’ufficio Ambiente&Sicurezza di Confartigianato imprese di Viterbo ai numeri 0761-337942/12.