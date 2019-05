Fondazione Carivit, approvato il consuntivo 2018

NewTuscia – VITERBO – Il Consiglio di Indirizzo della Fondazione Carivit nella riunione del 29 aprile 2019 ha approvato il consuntivo 2018 chiuso, al netto dell’intero carico fiscale sostenuto di € 108.706, con un disavanzo pari a € 1.644.325.

Il risultato è la sintesi di una situazione finanziaria che si è rilevata al livello generale molto complicata causa una volatilità che si è riaffacciata prepotentemente sui mercati, in particolare nell’ultimo trimestre dell’anno, con la conseguenza che la quasi totalità degli investimenti finanziari hanno concluso con ritorni negativi. Ciò naturalmente si è rispecchiato sugli andamenti delle gestioni patrimoniali della Fondazione e sul loro risultato finale con un conseguente impatto sfavorevole sul bilancio.

Malgrado il negativo risultato delle gestioni, l’attività erogativa è stata comunque condotta secondo la programmazione stabilita attingendo alle apposite risorse allo scopo accantonante.

Nel corso dell’esercizio, sommando il contributo di € 112.284 destinato al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile anno 2018, le erogazioni sono state pari a € 676.732 e destinate: per il 49,90 % al comparto arte, iniziative e beni culturali; per il 27,75% al comparto educazione e istruzione; per il 6,54% al comparto salute pubblica e per il restante 13,88% al comparto solidarietà sociale.

Nel complesso il numero delle richieste di finanziamento esaminate è stato pari a n. 164 di cui n. 118 accolte

Nella medesima riunione il Consiglio ha provveduto alla ricomposizione del Consiglio di Amministrazione con la nomina a consiglieri dell’avv. Alessandro Fortuna e della prof.ssa Elisabetta De Minicis ed alla nomina dei nuovi componenti il Collegio dei Sindaci nelle persone del dott. Massimo Grazini – Presidente; Dott.ssa Francesca Marianna Cima e dott. Marco Santoni – Sindaci effettivi; Dott. Clemente Ceccaroni e dott. Cinesi Massimo – Sindaci supplenti.