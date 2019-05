Cerveteri, Concerto di musica e danza medievale e rinascimentale “Kalenda Maya”

NewTuscia – CERVETERI – Riceviamo e pubblichiamo. La Baronia di Cerveteri è lieta di annunciare il concerto di musica e danza medievale e rinascimentale, dal titolo “Kalenda Maya” (Calendimaggio), che si terrà il 4 maggio 2019 alle h. 21.00 presso la sala Ruspoli, Piazza Santa Maria, nel centro storico di Cerveteri.

Il Calendimaggio (calende di maggio) è una festa stagionale che celebra l’arrivo della primavera. E’ una tradizione viva ancor oggi in molte regioni d’Italia come allegoria del ritorno alla vita e della rinascita ed ha una funzione di rito propiziatorio. In diverse località il Calendimaggio è associato al culto di San Michele Arcangelo, del quale si celebra l’8 maggio l’apparizione nel luogo ove oggi sorge il Santuario di Monte San Michele sul Gargano. Anche Cerveteri è uno degli splendidi siti dove la festa di San Michele storicamente si è sempre festeggiata l’8 maggio.

“Kalenda Maya” è il titolo di una canzone provenzale del XII secolo che il trovatore Raimbaut de Vaqueiras dedico’ alla sua amata dama Beatrice.

L’evento è organizzato dall’ Associazione Culturale La Baronia di Cerveteri ed il repertorio di musiche e danze che ne fanno parte sono dedicate alla primavera ed ai significati simbolici, sacri e profani, in essa rappresentati. La Baronia di Cerveteri da molti anni svolge un’accurata ricostruzione storica di musiche, danze, splendidi costumi e strumenti musicali antichi, con il piacere della ricerca e della riproposizione volta a tenere in vita antiche tracce di un passato medievale che ebbe espressioni artistiche eccelse.

L’evento è patrocinato dal Comune di Cerveteri, che ringraziamo per il sostegno alla cultura dimostrato con sensibilità e attenzione.

Vi aspettiamo numerosi.