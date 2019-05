Una Viterbese rimaneggiata perde con onore 2-0 a Catanzaro, la mente è rivolta alla finale di Coppa Italia

Maurizio Fiorani

NewTuscia – CATANZARO – La Viterbese 2 perde in modo onorevole 2-0 la partita di recupero allo stadio Ceravolo di Catanzaro con la formazione calabrese attualmente al terzo posto in classifica.

Una sconfitta preventivata, ma questa partita per i gialloblù non era importante visto che tutte le attenzioni ed energie dei gialloblù sono concentrate alla finale di Coppa Italia in programma mercoledì prossimo 8 Maggio con il Monza. Una partita che vale una stagione e per la quale bisogna prepararsi con molta cura ed in maniera meticolosa, sperando di poter recuperare energie psico-fisiche di diversi giocatori che compongono la rosa gialloblù, vedi ad esempio il centrocampista Andrea Palermo ed il registra Samuele Damiani.

Ora le speranze di accedere ai Play-Off sono riposte nella finale, una partita che vale una intera stagione per i gialloblù, dove servirà la migliore Viterbese di sempre per poter conquistare la Coppa Italia ed accedere così alla fase finale dei Play-Off .

Passiamo alle formazioni:

CATANZARO: Furlan, Maita, Celiento, Iuliano, Bianchimano, Statella, Favalli, Signorini, Fischnaller, Figliomeni, Casoli

A disposizione di Mr.Gaetano Auteri: Elezaj, Ciccone, Pambianchi, Nicoletta, D’Ursi, Giannini, Riggio, Nikolopoulus, Lame, Mittica, Posocco, Cristiano

VITERBESE-CASTRENSE: Forte, Del Prete, Sparandeo, Milillo, Coppola, Ricci, Artioli, Molinaro, Bismark, Capparella, Franco

A disposizione di Mr.Alberto Villa:Demba, Canestrelli, Giannetti, Menghi E, Menghi M, Vari

Arbitro: Alessandro Meleleo di Casarano

Assistenti: Gabriele Nuzzi di San Giovanni Valdarno e e Dario Garzelli di Livorno

CRONACA DEL PRIMO TEMPO

Inizio tranquillo di partita

Al 9°il Catanzaro si rende pericoloso in attacco con Signorini che impegna di testa il portiere Forte della Viterbese.

I calabresi conquistano due calci d’angolo consecutivi ma la difesa gialloblù fa buona guardia ed allontana la minaccia.

Al 15° la Viterbese si rende pericolosa in attacco con una conclusione di Molinaro che servito in area da Bismark conclude in porta, il portiere del Catanzaro Furlan respinge in corner.

Il Catanzaro sempre in attacco, ma la Viterbese si difende con ordine.

Al 31° i giallorossi calabresi passano in vantaggio con Bianchimano che di testa devia un bel traversone in area mandando il pallone alle spalle del portiere Forte.

Al 34° Fischnaller del Catanzaro entra in area di rigore della Viterbese, ma al momento di concludere in porta, perde l’attimo buono e viene anticipato di un soffio dalla difesa gialloblù.

Il Catanzaro si rende pericoloso in area gialloblù, anche se la difesa tiene bene e controlla le folate offensive della squadra di casa.

Al 44° calcio d’angolo per il Catanzaro, pallone scodellato in area della Viterbese, il portiere della Viterbese Forte in presa alta fa suo il pallone.

La prima frazione di gioco è terminata con il risultato di 1-0 per il Catanzaro.

CRONACA DEL SECONDO TEMPO Al 5° il Catanzaro ha raddoppiato sfruttando una mischia in area della Viterbese con Signorini.

Al 7° cambio nella Viterbese; esce Capparella al suo posto Menghi E, mentre nel Catanzaro esce Casoli al suo posto entra Giannone.

Al 9° La Viterbese si mangia la rete del 2-1 con Bismark, bella azione di Molinaro, che serve un pallone d’oro a Bismark, che da buona posizione all’altezza dell’area piccola manda incredibilmente fuori divorandosi una rete fatta.

All’11° il Catanzaro fallisce una rete con Statella, che da buona posizione in area di rigore manda alto sopra la traversa da buona posizione in area.

Al 15° altro cambio nella Viterbese; entra Vari un giovane classe 2001 al posto di Franco.

Al 20° punizione dal vertice dell’area dell’area del Catanzaro, della battuta si incarica Coppola che conclude alto sopra la traversa.

Al 28° altra sostituzione nella formazione gialloblù; esce Del Prete, al suo posto entra in campo Canestrelli un’altro giovane.

Al 30 nella Viterbese: esce Coppola, ed al suo posto fa ingresso in campo Matteo Menghi un giovanissimo della Beretti.

Al 34° si accende una piccola rissa in campo subito sedata dopo una brutta entrata a centrocampo sul neo entrato Vari della Viterbese.

Nel finale di partita altra sostituzione nelle fila del Catanzaro: entra Pambianchi al posto di Fischnaller.

Nel finale non accade più nulla e dopo 5 minuti di recupero la partita termina con il risultato di 2-0 per il Catanzaro.

CLASSIFICA AGGIORNATA



JUVE STABIA 77 PROMOSSO IN SERIE B

TRAPANI 73

CATANZARO 67

CATANIA 64

POTENZA 54

FRANCAVILLA 52

REGGINA 52 ( 4 PUNTI PENALIZZAZIONE)

MONOPOLI 48 ( 2 PUNTI PENALIZZAZIONE)

CASERTANA 48

RENDE 47 ( 1 PUNTO PENALIZZAZIONE)

CAVESE 47

VITERBESE-CASTRENSE 45

SICULA LEONZIO 42

VIBONESE 42

RIETI 38 ( 4 PUNTI DI PENALIZZAZIONE)

SIRACUSA 35 ( 7 PUNTI DI PENALIZZAZIONE)

BISCEGLIE 26 ( 3 PUNTI PENALIZZAZIONE)

PAGANESE 20

PROSSIMO TURNO REGGINA -MATERA

BISCEGLIE-CAVESE

CATANIA-RIETI

CATANZARO-TRAPANI

JUVE STABIA-FRANCAVILLA

MONOPOLI-SIRACUSA

PAGANESE-VITERBESE-CASTRENSE

POTENZA-VIBONESE

SICULA LEONZIO-CASERTANA

RIPOSERA’ IL RENDE