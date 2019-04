Vitrociset (Gruppo Leonardo) e Ingegneria di Viterbo: una partnership per tecnologie ICT all’avanguardia

NewTuscia – VITERBO – Firmato nei giorni scorsi un importante accordo di collaborazione tra Ingegneria, del Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) dell’Ateneo viterbese e l’azienda Vitrociset (gruppo Leonardo), nato con l’obiettivo di promuovere attività di collaborazione in ricerca, sviluppo e innovazione nell’ambito dell’Information and Communications Technology (ICT) e della logistica.

Vitrociset, azienda italiana acquisita da Leonardo (ex-Finmeccanic a) nel 2018, con circa 1000 dipendenti e un valore di produzione di oltre 160 milioni di euro sviluppa sistemi informatici ed elettronici sia nel campo civile sia in quello militare per imprese e amministrazioni pubbliche, nazionali ed internazionali. Vitrociset, infatti, è coinvolta in importanti progetti di ricerca come il vettore europeo Vega, il sistema di posizionamento Galileo e il sistemo controllo remoto di ITER, il prossimo reattore sperimentale per la fusione nucleare in costruzione a Cadarache (Francia). E proprio nel settore della fusione nucleare, Vitrociset finanzierà borse di dottorato o di tirocinio finalizzate ad attività di studio nell’ambito della meccanica dei sistemi di riscaldamento addizionali e delle diagnostiche magnetiche per il Divertor Tokamak Test (DTT), esperimento di prossima costruzione a Frascati, in collaborazione con l’ENEA. La partnership rappresenta per Unitus e Vitrociset una sinergia importante per promuovere e facilitare le interazioni tra il mondo universitario e quello imprenditoriale, per definire e incentivare un adeguato trasferimento delle conoscenze e infine per aumentare la possibilità di impiego dei giovani ingegneri attraverso lo sviluppo di competenze che rispondano alle reali necessità del mondo dell’impresa. Si informa che la prossima sessione anticipata del test di ingresso al corso di laurea triennale in Ingegneria Industriale, a numero programmato, per l’a.a. 2019-2020 avrà luogo Giovedi 2 Maggio 2019 (http://www.unitus.it/it/unitus/immatricolazioni-iscrizioni/articolo/test-ingresso-al-corso-di-laurea-iningegneria-industriale-)