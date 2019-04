Stupro Viterbo, dichiarazioni degli assessori e del consigliere di maggioranza

NewTuscia – VITERBO – Violenza sessuale, e in particolare lo stupro di gruppo, è tra i reati più odiosi. È aberrante e grave, e non consente strumentalizzazione politica. Ciascuna di noi, con azioni private e nelle sedi istituzionali proprie, ha sempre combattuto e combatte il fenomeno che necessita di prevenzione e repressione.

Nel caso di specie dello stupro di Viterbo, a cui tanto la stampa ha dato risalto, riteniamo di dover osservare il massimo rispetto per il lavoro degli inquirenti secondo il principio di garanzia nell’accertamento e condanna dei colpevoli, se accertata la responsabilità. Continueremo nelle sedi che ci sono proprie a combattere la violenza contro le donne in ogni sua forma: morale, sessuale, sul lavoro, in famiglia, individuale e di gruppo. Convinte che la magistratura sappia applicare al meglio gli strumenti giuridici vigenti e che il Comune debba sempre essere di supporto alle situazioni di abuso e disagio.

Laura Allegrini

Francesca Bufalini

Alessia Mancini

Antonella Sberna

Paola Bugiotti

Elisa Cepparotti

Isabella Lotti

Ombretta Perlorca

Ludovica Salcini