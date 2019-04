Rifiuti: seminario sulla presentazione del MUD 2019

NewTuscia – VITERBO – In vista della scadenza del 22 giugno per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale per l’anno 2019 (MUD) il CeFAS organizza martedì 7 maggio un seminario gratuito con l’obiettivo di fornire indicazioni operative rispetto agli adempimenti previste dalla normativa che disciplina il settore rifiuti.

L’incontro, promosso dalla Camera di Commercio Viterbo, si soffermerà sulle novità introdotte recentemente dalla normativa in merito alle dichiarazioni presentate dai soggetti che svolgono attività di recupero e trattamento dei rifiuti e i Comuni. Non vi sono modifiche, invece, per quanto riguarda i produttori.

A condurre il seminario sarà Daniele Bucci di ECOCERVED, presso la sede del CeFAS in viale Trieste n. 127 a Viterbo a partire dalle ore 9,30 alle 13,30.

Per informazioni e iscrizioni tel. 0761.324196, formazione@cefas.org, www.cefas.org.