Inizia bene la stagione agonistica per le giovanili di baseball viterbesi

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo.

Sono finalmente iniziati i campionati giovanili di baseball.

Sabato 27 aprile la squadra Under 12 dei Rams Viterbo ha affrontato in casa i coetanei nettunesi dell’Academy B, battendoli nettamente con il punteggio di 17 a 11.

A parte gli immancabili errori in difesa dovuti all’inesperienza per la giovanissima età, i viterbesi si sono dimostrati nettamente superiori, soprattutto in attacco, ai giovani e più quotati avversari di Nettuno.

Buone le prestazioni in attacco di Vignaroli, Bertollini e Spadafora, mentre sul monte di lancio si è particolarmente distinto Ceccariglia che non ha concesso nessuna valida e ha realizzato tre strike out nel suo turno come lanciatore.

Domenica 28 aprile è stata la volta degli Under 15 affrontare, sempre sul campo di Viterbo, i pari età dell’Accademy nettunese.

Una gran bella partita, dominata da ottime battute da una parte e dall’altra, che si è alternata con il punteggio per 6 innings.

L’incontro infatti si è risolto a favore dei Rams Viterbo per un solo punto di differenza: 15 a 14.

Ottima prova di Ciccarella sia sul monte di lancio, sia nel box di battuta, dove si è distinto con bellissimo triplo.

Mercoledì 1 maggio alle ore 16,30, sempre a Viterbo, avrà luogo il secondo incontro del campionato degli Under 18 con la partita Rams Viterbo – Lupi Roma.

A margine dei campionati, va segnalato, per dovere di cronaca, la buona prestazione di Leonardo Bertollini che ha superato la selezione nazionale Under 12 del 25 aprile a Modena ed è stato convocato per la prossima selezione che si terrà a Sala Baganza.

Il vivaio baseballistico viterbese è sempre in attività per sfornare nuovi campioncini.