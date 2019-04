Amministrative Tarquinia, Moscherini: presentate le Liste, al via la campagna elettorale

NewTuscia – TARQUINIA – Gianni Moscherini inizia ufficialmente la campagna elettorale all’indomani della presentazione delle liste che lo sostengono, Tarquinia Capitale dell’Etruria, Il Cantiere della Nuova Politica, Obiettivo Comune, Fratelli d’Italia.

Il ringraziamento va a tutti i componenti della Coalizione che si sono riuniti attorno al suo progetto civico, dai semplici cittadini e simpatizzanti, ai Partiti che hanno voluto credere in lui e nella sua capacità ed esperienza. Un grazie particolare a tutti i candidati al Consiglio Comunale delle sue liste, che con orgoglio si apprestano ad impegnarsi in questa competizione, con il solo scopo di restituire dignità alla città e vederla rinascere.

Ha voluto inaugurare questa lunga maratona elettorale rivolgendosi direttamente ai cittadini attraverso una diretta web https://youtu.be/beYChaVko-Q la prima di una serie che ci accompagneranno in questo mese, pubblicate sulla sua pagina FB e su Youtube, nelle quali illustrerà nel dettaglio i progetti che attuerà appena sarà eletto Sindaco.

E’ voluto partire dai giovani, per dare loro la possibilità di costruirsi un futuro restando a Tarquinia, questo è ciò che gli sta più a cuore. Il lavoro al centro di tutto. Perché la Rinascita di Tarquinia può avvenire soltanto se i ragazzi avranno qualcosa in cui credere, progetti da poter sviluppare e portare avanti. Un lavoro che dia certezza a loro e alla famiglia che andranno a creare.

E’ anche per questo che si trovano i nomi di tanti giovani nelle liste che lo sostengono. Giovani che non vogliono lasciare il Luogo dove sono nati e cresciuti.

Poi l’attenzione al commercio, la cui crisi permanente va debellata una volta per tutte, perchè non è accettabile che le attività vadano in crisi e chiudano, in un territorio con vocazioni e peculiarità turistiche come quello tarquiniese.

Inoltre si lavorerà affinchè non esistano più commercianti di serie A e B, o addirittura C. Basta personalismi tra centro storico, città e Lido. Come da programma, una volta eletto Moscherini avvierà una serie di misure per rilanciare il commercio, a cominciare dalla riduzione delle imposte comunali. Le saracinesche chiuse dovranno riaprire, e i magazzini dovranno trasformarsi in negozi, perché solo una cittadina viva e accogliente attira i turisti, e il turismo, insieme all’agricoltura, è il punto fermo dal quale dovrà ripartire il territorio. Ecco perché si ripenserà, nell’immediato, anche ad implementare e modernizzare strade, arredi urbani e illuminazione. Ma non solo.

L’ “accoglienza” non si improvvisa, e che Tarquinia sia stata trascurata troppo a lungo è sotto gli occhi di tutti.

Innanzi tutto la riqualificazione delle infrastrutture basilari, e parallelamente l’avvio dell’iter della progettazione delle opere più importanti.

Idee e progetti programmatici, che interessano ogni fascia anagrafica e sociale, sono molti e tutti concreti. Affinchè possano essere conosciuti da tutti i cittadini, saranno illustrati sia attraverso dirette web del candidato a Sindaco Gianni Moscherini, che attraverso conferenze tematiche con esperti che spiegheranno come sarà possibile la loro realizzazione.

Incontri ai quali tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

