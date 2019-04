Stupro Viterbo. La consigliera regionale Silvia Blasi: “Tutta la mia vicinanza alla vittima e alla sua famiglia”

NewTuscia – ROMA – Apprendo dagli organi di stampa che a Viterbo si è perpetrata l’ennesima violenza ai danni di una donna che è stata barbaramente picchiata e stuprata. Il fatto è, se possibile, ancora più grave se si pensa che a commetterlo sarebbe stato, assieme ad un altro uomo, un consigliere comunale, un appartenente alle istituzioni dello Stato. NewTuscia – ROMA – Apprendo dagli organi di stampa che a Viterbo si è perpetrata l’ennesima violenza ai danni di una donna che è stata barbaramente picchiata e stuprata. Il fatto è, se possibile, ancora più grave se si pensa che a commetterlo sarebbe stato, assieme ad un altro uomo, un consigliere comunale, un appartenente alle istituzioni dello Stato.

Da donna, prima che da portavoce dei cittadini presso la regione Lazio, non posso fare altro che esprimere la mia indignazione ed esprimere tutta la mia vicinanza alla vittima e alla sua famiglia. Auspico che le responsabilità vengano accertate dagli organi inquirenti e che i responsabili paghino in modo esemplare per quanto hanno fatto.

Silvia Blasi