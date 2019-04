Montefalco, laboratorio per genitori sul tema “Valle a capire le emozioni!”

NewTuscia – MONTEFALCO – “Valle a capire le emozioni!” è il tema del laboratorio per genitori in programma questa sera 29 aprile dalle 21 alle 23 presso l’Istituto comprensivo Melanzio Parini di Montefalco-Castel Ritaldi. L’iniziativa è inserita nel progetto “Incontrarsi” dedicato ai genitori per discutere insieme di emozioni, e per avvicinarsi al proprio mondo emotivo ed accompagnare lo sviluppo emotivo dei ragazzi. Conduco le psicologhe e psicoterapeute Francesca Cortesi ed Elisa Pimpinicchi.

Il progetto “Incontrarsi” è un progetto per la prevenzione e il contrasto delle forme di violenza, discriminazione e intolleranza. si sviluppa nella scuola come luogo di elezione per l’incontro tra le nuove generazioni e gli adulti che se ne prendono cura. Si concretizza in incontri di formazione, per insegnanti e genitori, nei quali vengono sviluppate le tematiche relative alle “Life Skills” definite dall’Oms come “quelle abilità che è necessario apprendere per mettersi in relazione con gli altri e per affrontare i problemi, le pressioni e gli stress della vita quotidiana. “Incontrarsi” è un progetto dell’associazione Dedalo di Foligno che opera per il benessere psico-fisico-sociale degli individui e delle comunità locali ispirandosi ai principi di partecipazione sociale.

Il progetto è finanziato dalla Regione Umbria e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Comune di Montefalco