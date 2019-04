Ad Arte in Tavola i segreti della cucina svelati dagli chef

NewTuscia – BEVAGNA – Non solo buon cibo da degustare, ma anche nuove ricette da imparare nell’edizione 2019 di “Arte in Tavola”, che si terrà a Bevagna da venerdì 3 a domenica 5 maggio. Nel ricco cartellone di eventi messo a punto dall’amministrazione comunale ci sarà una sezione interamente dedicata a chi vuole scoprire i segreti degli chef in cucina, che prepareranno pietanze da leccarsi i baffi, utilizzando – com’è nella filosofia della manifestazione – prodotti a km 0. Quelle eccellenze della terra e della tavola che rendono la cucina italiana in generale, e quella umbra in particolare, tra le più apprezzate dai buongustai. Per gli amanti dei fornelli, dunque, sono ben sette i cooking show da mettere in agenda per il prossimo weekend, quando la città delle Gaite farà da sfondo alla kermesse che coniuga enogastronomia, cultura ed arte. Si inizia sabato con un doppio appuntamento a firma della Pro loco di Cantalupo Castelbuono. Per l’occasione regine della cucina saranno ovviamente le lumache. Il primo show cooking è fissato alle 10 alle Logge del Mercato coperto e vedrà gli chef impegnati nella preparazione di una deliziosa vellutata di zucca gialla con lumache allo zenzero e lemongrass.

A seguire, alle 12, sarà invece la volta delle mezzelune ripiene di carbonara di lumache con crema di parmigiano, pomodorini e asparagi. Sabato pomeriggio, invece, toccherà agli chef Maurizio Tulliani, Alex Revelli e Susanna Cutini indossare il grembiule e la “toque blanche”. Alle 16, sempre alle Logge del Mercato coperto, stuzzicheranno la curiosità del pubblico con la zuppa della felicità dal “Tacuinum Sanitatis” alla tavola. I cooking show riprenderanno poi domenica 5 maggio con le ricette proposte dall’Istituto alberghiero di Assisi. Si partirà alle 10 con la crostata di lenticchie con marmellata di cotogne, per poi proseguire alle 12 con gli strappategli con ragout bianco ci chianina e, infine, alle 16 con la crema di cicerchie con gnocchetti allo zafferano. E per i più piccoli, sabato 4, alle 18 “Sagrantino Kids”, mini corso alla scoperta dei colori e dei profumi del celebre vino umbro. Per info e prenotazioni: Strada del Sagrantino tel. 0742378490 oppure info@stradadelsagrantino.it.