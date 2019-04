Taglio del nastro a San Pellegrino in Fiore

NewTuscia – VITERBO – Taglio del nastro per la 33° edizione di San Pellegrino in Fiore, il sindaco Giovanni Arena dopo una rievocazione in linguaggio medioevale, ha dato il via alla serie di eventi che avranno luogo nel quartiere.

Presenti l’Onorevole Mauro Rotelli, il senatore delle Lega Umberto Fusco, le massime autorità civili e militari, tra cui il comandante provinciale del Carabinieri, colonnello Guglielmo Trombetta, e tutta la giunta comunale di Viterbo.