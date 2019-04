La lista M5s per il rinnovo del consiglio comunale di Tuscania

NewTuscia – TUSCANIA – Riceviamo e pubblichiamo.

Presentata ufficialmente la lista del Movimento 5 Stelle di Tuscania. A sostenere la candidata sindaco, Miriam Vitangeli, che lo ricordiamo è docente di scuola secondaria di secondo grado, tredici candidati, attivisti e non, che hanno soddisfatto appieno i requisiti richiesti dal Movimento. In particolare, tra le condizioni necessarie per poter far parte della lista, quella di non aver concorso precedentemente in formazioni opposte al M5S e, cosa più importante, avere la fedina penale pulita e non possedere carichi pendenti.

La nuova lista M5S Tuscania si propone, come temi da affrontare in via prioritaria quello di Avviare la raccolta differenziata: “Più differenzi più Risparmi”; istituire un Marchio territoriale che identifichi i produttori locali e che faccia da traino per agricoltura, artigiani, commercio e turismo; tagliare gli sprechi della macchina comunale che vuole dire Più Servizi ai Cittadini.

Questa la lista dei candidati per le elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale di Tuscania del prossimo 26 maggio: Ombretta Bonarelli (educatrice riabilitazione disabili psichici), Cinzia Chiatti (impiegata Unieuro), Giosie Colagrossi (impiegata part time, naturopata), Lea Cristofari (insegnate in pensione), Elisa Di Fede (imprenditrice agricola), Rosella Fioretti (commerciante abbigliamento), Giancarlo Guerra (giornalista), Angelo Marucci (operaio), Claudio Quaglia (dipendente Poste Italiane), Fabio Rossi (responsabile commerciale azienda efficienza energetica), Lanfranco Tenti (impiegato Camera di Commercio Viterbo), Cristina Trucca (operaia).

M5S Tuscania