Montecastrilli, taglio del nastro per la 53esima edizione di Agricollina

NewTuscia – MONTECASTRILLI – Ha preso il via oggi alle 16, con il taglio del nastro, la 53esima edizione di Agricollina, mostra mercato macchine agricole collinari e animali da cortile. L’inaugurazione si è tenuta al centro fiere don Serafini alla presenza del sindaco di Montecastrilli, Fabio Angelucci, dell’assessore regionale all’agricoltura Fernanda Cecchini, dell’on. Raffaele Nevi e del presidente regionale della Coldiretti Albano Agabiti, oltre ad altre autorità pubbliche e civili fra le quali il direttore regionale Coldiretti Diego Furia, il presidente provinciale sempre di Coldiretti Terni Paolo Lanzi e l’assessora all’istruzione e al turismo del Comune di Montecastrilli Claudia Sensini. Molta anche la gente che ha poi affollato gli stand e gli spazi espositivi della fiera.

“Il lavoro di preparazione svolto finora ci fa essere ottimisti sul positivo risultato di Agricollina”, ha detto il sindaco Angelucci. “Puntiamo – ha proseguito – a replicare e possibilmente battere il record di presenze dello scorso anno, tempo permettendo, e a dare ancora una volta occasione ai tanti produttori locali di presentare i loro prodotti di qualità”. Al taglio del nastro è seguita la conferenza di apertura, al cui tavolo hanno preso parte, oltre ad Angelucci, alla Cecchini, a Nevi e Agabiti, anche il presidente della commissione agricoltura alla Camera, Filippo Gallinella. “Quest’anno saranno presenti circa 210 aziende – ha aggiunto Angelucci – sperando che la loro partecipazione possa ulteriormente promuovere i tre settori che Agricollina vuole valorizzare: quello agricolo, quello zootecnico e quello dei prodotti derivanti dall’agricoltura”.

Alle 17 e 30 è iniziato il convegno “Agricoltura smart e PAC 2021-2027”, curato della Coldiretti di Terni, all’interno del quale sono intervenuti oltre al presidente Lanzi e all’assessore Cecchini anche Francesco Martella, presidente regionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali della regione Umbria, e Angelo Frascarelli, associato di scienze agrarie all’Università degli studi di Perugia. Tema della conferenza, svoltasi alla sala blu del centro fieristico di Montecastrilli, è stato il processo evolutivo dell’agricoltura di precisione oltre la presentazione del Piano Agricolo Comune per gli anni 2021-2027. “L’agricoltura di precisione è l’agricoltura del futuro – ha detto Lanzi – attraverso la quale avremo la possibilità di avere meno impatto a livello chimico, meno utilizzo di prodotti quali i diserbanti ed effettuare una prevenzione al livello delle malattie presenti in agricoltura, con la presenza, quindi, di meno trattamenti.

Vi saranno un livello inferiore di inquinamento ed un minore utilizzo di gasolio agricolo”. “Noi di Coldiretti – ha poi aggiunto sempre Lanzi – vediamo Agricollina come un ottimo veicolo di promozione per le nuove macchine agricole, così che tutti gli agricoltori possano prendere visione delle caratteristiche di questi macchinari, con il fine di acquistarli per poi provarli per la cura delle loro coltivazioni”. Presenti già da questa mattina, invece, diversi stand di carattere enogastronomico e florovivaistico, oltre ai numerosi espositori di macchine agricole e zootecniche. La prima giornata della manifestazione proseguirà alle 20 con una degustazione di prodotti tipici a cura delle aziende del partenariato “Sapori, Saperi e Sensazioni delle Terre Arnolfe” alla quale farà seguito, alle ore 21, la tradizione sfilata di trattori unita alla Santa Messa al campo.