Campagna elettorale per le elezioni europee del 26 maggio dell’alleanza “La Sinistra”

Una sola lista d’alternativa in Europa e a sinistra del Pd: è stato ribadito alla conferenza stampa tenutasi oggi 26 aprile presso la Casa del popolo “Rosa Luxemburg” “La Sinistra” è appunto il nome della lista, che riunisce realtà politiche e sociali antiliberiste, femministe, antirazziste ed ecologiste, e che si presenta alle prossime elezioni del 26 maggio per il rinnovo del Parlamento Europeo.

Slogan della Campagna elettorale: NOI CON TE, nelle difficoltà della vita quotidiana, e nella battaglia per cambiare l’Europa.

I rappresentanti viterbesi dei partiti e delle associazioni che hanno aderito all’alleanza hanno spiegato come 10 anni di crisi economica abbiano reso più difficile la vita di milioni di persone, producendo disoccupazione, lavoro precario e mal pagato, tagli all’istruzione liste di attesa infinite in sanità, oltre ai mancati investimenti per la tutela per contrastare il cambiamento climatico. L’Europa dell’austerità e scelte che hanno impoverito interi Paesi europei a vantaggio dei poteri economici e della finanza speculativa. Scelte gravi e impopolari che hanno scatenato la guerra tra poveri e

fatto avanzare la destra peggiore, quella che si oppone alla libertà delle donne, quella che non rispetta la vita delle e dei migranti, quella che da sempre tutela soltanto i ricchi.

La Sinistra Europea si è sempre opposta a tutto questo, aderendo ad uno dei raggruppamenti più grandi, il GUE-NGL (i cui parlamentari, eletti dai diversi Paesi europei, formano attualmente la quarta forza del Parlamento di Bruxelles: 52 deputati).

Tra le tante battaglie portate avanti e vinte, è stata ricordata quella sull’attuazionedelle “Raccomandazioni 2010 del Parlamento UE”,riguardanti norme sociali e ambientali, diritti umani e responsabilità delle imprese, che è stata approvata dal Parlamento europeo il 5 luglio 2016 e che ha visto come relatrice la deputata Eleonora Forenza, ora ricandidata come capolista nella circoscrizione del Sud.

L'incontro si è concluso con la presentazione dei candidati per la Circoscrizione Centro, e con una comunicazione in merito alle modalità di svolgimento

della campagna elettorale, che – a partire dal 1° maggio – toccherà tutti i centri della Tuscia, in alcuni dei quali è in corso anche la campagna elettorale per le elezioni amministrative.

Comitato elettorale de "La Sinistra" per il rinnovo del Parlamento Europeo