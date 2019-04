Matteo Cianchelli in gara a Offida il 1° Maggio con la rappresentativa del Lazio

NewTuscia – ASCOLI PICENO Scatta nuovamente per Matteo Cianchelli una convocazione in rappresentativa laziale con la squadra Cadetti che mercoledì 1° maggio parteciperà ad Offida (Ascoli Piceno) ad una manifestazione interregionale di corsa su strada. La Rappresentativa laziale sarà accompagnata nell’occasione dal tecnico di struttura Giuliano Baccani e vedrà in gara le categorie federali Ragazzi/e e Cadetti/e.

Prima esperienza di gara su strada per il viterbese che nelle categorie giovanili si è sempre cimentato in manifestazioni in pista sulla resistenza e Campestri, non disdegnando anche prove veloci e con ostacoli. La convocazione premia giustamente il giovanissimo atleta della Finass Assicurazioni Atletica Viterbo, che negli ultimi mesi si è messo il luce in manifestazioni a carattere regionale e nazionale, anche scolastiche, e recentemente è stato inserito ed ha partecipato al raduno con il club regionale Lazio. Le prime uscite agonistiche della nuova stagione Outdoor hanno confermato un netto miglioramento tecnico dell’atleta che ha subito realizzato, per la gioia anche della sua allenatrice Linda Misuraca, il nuovo personal best sui 2000m. con 6″28″48 ed il nuovo record provinciale sui 1200 siepi con il tempo di 3’47″41.