Viterbo: Manzella all’inaugurazione della mostra ‘Forme e colori nella terra di Tuscia’

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. “Quella di Forme e Colori è una gran bella manifestazione, che anno dopo anno fa capire la qualità dell’artigianato artistico che c’è nel territorio laziale. Donne e uomini che sviluppano un loro stile, scelgono materiali su cui lavorare, si mischiano in collaborazioni creative.

Dobbiamo aiutare questi artigiani a crescere e consolidarsi: lavorando sulla formazione e sulle risorse a loro disposizione. Semplicemente perché è una delle espressioni tipiche del nostro territorio e in una strategia di sua valorizzazione questo tipo di artigianato deve avere un ruolo sempre più importante. Una buona occasione è il Fondo per la creatività della Regione Lazio che chiude le sue candidature il 24 maggio. Ma nelle prossime settimane ci saranno anche il bando per l’internazionalizzazione e per l’acquisto di servizi digitali. Opportunità utili per crescere”.

Così Gian Paolo Manzella, Assessore allo Sviluppo economico all’inaugurazione della mostra Forme e Colori nella terra di Tuscia oggi a Viterbo.