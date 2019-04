“Piacere Etrusco”: arti e sapori della Tuscia a San Pellegrino in Fiore

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. In occasione della mostra florovivaistica San Pellegrino in Fiore torna in piazza del Plebiscito a Viterbo “Piacere Etrusco“, la manifestazione della Camera di Commercio Viterbo che dal 27 aprile al 1° maggio promuove arti e sapori della Tuscia.

“Anche quest’anno – dichiara Domenico Merlani, presidente dell’Ente camerale – abbiamo voluto dare il nostro apporto all’allestimento di San Pellegrino in Fiore impegnandoci nell’addobbo floreale di una delle piazze più importanti della città e coinvolgendo alcune imprese agroalimentari e artigianali a Marchio Tuscia Viterbese nell’area mercatale. L’obiettivo è quello di accogliere i tantissimi turisti che visiteranno questa manifestazione facendo loro scoprire le nostre eccellenze”.

Complessivamente sono 23 le imprese della provincia di Viterbo che esporranno a “Piacere Etrusco”. Per l’artigianato: Bell’Ornato Vetri d’Arte, Ceramica Artistica Cirioni A., Creazioni Daniela, L’Helixir Dermocosmesi al siero di lumaca, Marabui manifatture in tessuto, Mastro Cencio Ceramiche, Sartoria Cavour, Torus Perle in vetro.

Per il comparto agroalimentare: Avelloil, Ara del Re, Lotti, Cose di Macchia Tartufi della Tuscia, Giorgio Grani, Mazziotti, Sapori di Ieri, Birrificio Itineris, Cimina Dolciaria, Fattorie Solidali, Frantoio Battaglini, Il Bosco incantato, Il Forno di Pierino, Podere dell’Arco, San Bartolomeo.

Inoltre, in collaborazione con Slow Food Viterbo e Tuscia, sono in programma in un’apposita area dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 laboratori didattici per bambini, degustazioni guidate show cooking e la presentazione di prodotti tipici.